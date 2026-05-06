9ರಿಂದ ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಉಡುಪಿ: ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಖಿಲೇಶ ಚಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕಿ ಮಮತಾ ರೈ, ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ, ಟಿ.ಎ. ಪ್ರಶಾಂತ ಬಾಬು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.</p>.<p>11.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರೊ.ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ನೆನಪಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಎಂ.ಡಿ., ಪರಿಸರ ಸಂವಹನಕಾರ ಅಹಮದ್ ಹಗರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಕೃಪಾಕರ–ಸೇನಾನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್, ಆಸ್ಮಾ ಬಾನು, ಶಾನಾಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ನಿತಿನ್ ವಾಸ್, ಅರವಿಂದ ಕುಡ್ಲ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸದ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಂತಕ ಎಫ್.ಸಿ.ಚೇಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. 11.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಅನುಭವ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಾ ಕೃಷ್ಣಗೋಪಾಲ್, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ ರಂಗನಾಥನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್, ಶುಭಂಕರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-28-153797295</p>