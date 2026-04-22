ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್: ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಉಡುಪಿ: 2026 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ನ (ಸೆಷನ್-2) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 99 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ 99.4981217 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ನಾಗದೇವ್ ಎಂ.ಜಿ. 99.5970242 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಪ್ರಥಮ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡರ್ 99.1416986 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ವಿಷ್ಣುರೆಡ್ಡಿ 98.9823753 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ತೇಜಸ್ ಆರ್. ಬಿ. 98.9615457, ನಿನಾದ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ 98.946358, ಧನುಷ್ ಎಚ್. ಎ. 98.8634496, ಸಂವಿತ್ ಅಮಿತ್ ಗೋಕರ್ಣ 98.5729919, ದೃಶ್ಯ್ 98.4130581,ಸುಕ್ಷಿತ್ ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ 98.3503888, ತೇಜಸ್ ಎನ್. ಇ. 98.3454350, ತೇಜಸ್ ಹೆಗಡೆ ಎಚ್. ಡಿ. 98.1925416,ಅಕ್ಷತಾ ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ 98.168271, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭಟ್ 98.0498968, ವಿಶ್ವೇಶ್ ಎನ್.ಎಚ್.98.0348799ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>99 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 98 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 95 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 90 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ 114 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ನಂದೀಶ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.