‘ನಗುವಿನಿಂದ ರೋಗ ದೂರ’

ಉಡುಪಿ: ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಗುವಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗು ಬದುಕಿನ ಅಂಗವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಒಳಗೆ ನಗು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ನಕ್ಕು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುನೀತಾ ಸನೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನು ವಾರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಯಿಂದ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ನಗುವಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಪ, ಚಿಂತೆ ದ್ವೇಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.ಅನುರಾಧ ಜಿ.ಎಸ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಸುರೇಶ್, ಹೇಮಲತಾ, ಶಿವಾನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸುದೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ರಾಜೀವ, ಜಗದೀಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.