ಐವಿಎಫ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ವೈದ್ಯನ ಸಾಧನೆ

<p>ಉಡುಪಿ: ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಮಾಹೆ) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಐವಿಎಫ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೆರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮದರ್’ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 13 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ.ಪಾಲ್ ಕೌರೊಗೊ ಅವರು, ಈಗ ಭ್ರೂಣವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಡಾ.ಪಾಲ್ ಅವರ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಡಾ. ಪಾಲ್ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ದಂಪತಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿಗೂ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಳಂಕ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪಾಲ್ ಕೌರೊಗೊ ಅವರಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ’ ಎಂದು ಮಾಹೆಯ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಹೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಶರತ್ ರಾವ್, ಮಾಹೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ಗಿರಿಧರ್ ಕಿಣಿ, ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ.ಸತೀಶ್ ಅಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-28-2093008836</p>