‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ’

ಉಡುಪಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾಲಕರು, ಬೋಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾದ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಯಾನಾ ಸಲ್ದಾನ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರೆಯಕೂಡದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-28-1833099018