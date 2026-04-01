ಯುವಜನರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು

ಉಡುಪಿ: ಯುವಜನರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದದೆ, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯತೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರೈಸಿದರೆ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿಂತನ ವೇದಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಯುವಜನರು ಸೋಲಿನ ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಭಯವನ್ನು ತೊಡೆಯಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಯುವಜ ನರು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿವು, ವಿವೇಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವನಿತಾ ಮಯ್ಯ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೈ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದೇವಿದಾಸ ನಾಯ್ಕ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಮಾಲತಿ ದೇವಿ ಇದ್ದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿಂತನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>