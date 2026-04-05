‘ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ಧ್ಯೇಯ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತ’

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: 'ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಯೋಧರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಟ್ಟಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧವ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ರಾವ್ ಮಂಕುಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡ್ಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಶಮಿಕಾ ಎಂ.ಕೆ. ಎಂಬ ಸಾಧಕಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯನದ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವ ಕರಾದ ಕಂಗ್ವೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತಾಕ್ಷರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ರಾಮ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೋಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಿವ್ಯಾ ಸುಧೀರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯು.ಜಿ. ರಾಧಾ, ಸುಧಾಕರ ಕೆ., ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಣಿ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್, ಭಾರತಿ, ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಜನಾರ್ಧನ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್, ಧನಂಜಯ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸುಜಾತಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ರಾಜೇಶ್ ಪೈ ವಂದಿಸಿದರು. ಚೈತ್ರಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-29-1998616743</p>