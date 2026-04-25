‘ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿ’

ಅಂಕೋಲಾ: ನಾಡವರ ಭಾಷೆ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೇ 'ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಘೋಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಾಂತಾರಾಮ ನಾಯಕ ಹಿಚ್ಕಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಡವರ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿರದೇ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯ ಅದರದೇ ಆದ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು, ನಾಡವರ ಜಾನಪದ ಹಾಡು, ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಣಜವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊಗಟಾ ಅವರು ಇತಿ, ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲದೇ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಡವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>