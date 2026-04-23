594 ಮಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಾಗ್ಯ?

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಗಣತಿ ಮುಗಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದವರು ಎಂದು ಗುರು ತಿಸ ಲಾದ 594 ಮಂದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಖಿ, ವಿಮೋಚನಾ, ಸ್ನೇಹ ಮೊದಲಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲಾಖೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧುಸೂದನ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು ಅಲ್ಲದವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾ ಗಬಾರದು, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನವರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿ ಯಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಬಲ ಒತ್ತಾಯ. ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮರೆಮಾಚಬಾರದು, ಇದು ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದೇ ಸಂಘಟನೆ ಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವು ಎಂದು ಸಭೆಯ ಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಂಡಿದೆ, ಆ ಆಚರಣೆ ಇರಲೇ ಕೂಡದು, ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವು. ಕೊನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್'ನಲ್ಲಿ ಏ.19ರಂದು 'ಅನ್ಸೀನ್: ದೇವದಾಸಿ ವುಮೆನ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್' ಎಂಬ ಒಳನೋಟ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>