‘ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮನೋಭಾವ ಅಪಾಯಕಾರಿ’

ವಿಜಯಪುರ : 'ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂಬ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೌಲಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂಬ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮನನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೂಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಅದರ ಪಾಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸದಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲಕರ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಕ್ಸಲಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ಕೌಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಂ.ಐ. ಬಿರಾದಾರ, ಎಸ್.ಬಿ. ಗೊಬ್ಬುರ, ಜಿ.ಎಂ. ಕಟ್ಟಿ ಉಮಾ ಶಹಾಬಾದಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಕೆಂಗಾರ, ಪಿ.ಬಿ. ಖೇಡಗಿ, ರೂಪಾಲಿ ಅನಂತಪೂರ, ಅಮೃತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಡ್ಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-26-2011347727</p>