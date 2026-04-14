ದಲಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೀಸ್

ವಿಜಯಪುರ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಗೋವಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೀಸ್ ಅವರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದರ್ಬಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ವಿಜಯಪುರ ಬಳಗ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೀಸ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೀಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿ ಹರಿಜನರೊಂದಿಗೆ ಹರಿಜನರಾಗಿ ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ದಲಿತ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ'ದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಬನಸೋಡೆ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಸಂತ ಮುಳಸಾವಳಗಿ, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಾಲವಾದಿ, ಮಾಧವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಂಗನಾಳ, ಝಾಕೀರ್ ಬಾಗವಾನ, ಆಯುಬ್ ನಾಟಿಕಾರ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಹರೀಶ ಯಂಟಮಾನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>