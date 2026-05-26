ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ: ಎಐ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಲಹೆ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರುಕಾಲಾನುಸಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ, ಇಂದಿನಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿತಲುಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಕರ್ಪೂರಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಎಐ ಸಾಧನಗಳು' ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪಮಾಳಜಿ ಅವರು, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆ ಕುರಿತುವಿವರಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರತಾಪ ಸೋಲಾಪುರ, ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಡೀನ್ ಡಾ. ಮೃನಾಲ ರುದ್ರಗೌಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-26-614334844