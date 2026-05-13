ಅನುದಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೇಳುವ ಅಪರಿಚಿತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ, ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ' ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-26-1699479404</p>