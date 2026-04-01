‘ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲ’

ವಿಜಯಪುರ: ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಎಂ. ಬಿರಾದಾರ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಮಿರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಬಾಳಿನ ಅಪೂರ್ವ ಬೆಳಕು, ಈ ಬೆಳಕೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ತೋರುವ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್.ವೈ. ತೊರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಖುಷಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಬಿ. ಪುರೋಹಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎ.ಬಿ. ಮಾಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೊಟಗಿ, ಜೆ.ಎಸ್. ತುಪ್ಪದ, ಆರ್.ಬಿ. ಪುರೋಹಿತ್, ಬಿ.ಎಸ್. ರೇಬಿನಾಳ, ಎನ್.ಎಸ್. ಅಂತರಗಂಗೆ, ಡಿ.ಬಿ. ಚನೆಗಾಂವ್, ಆರ್.ವೈ. ತೊರವಿ, ಕೆ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಬಿ.ಎಲ್. ನಾಟಿಕಾರ್, ಕೆ.ಕೆ. ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ, ಎ.ಬಿ. ಅಥಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>