ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್ ನಾಳೆ

ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದಿಹರೆಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಐ.ಟಿ.ಇ.ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ– ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಐಎಎಎಚ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ಗಲಗಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸುಸನ್ ಸಾಯರ, ಎಐಎಎಎಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾರಿಯಾ ಡಿ. ಕಾಲಮೆನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು, ಹದಿಹರೆಯರ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಎಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಷ್ಮಾ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೌಮಿಕ ಘೋಷ್, ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ವರ್ತನೆ, ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ. ತೇಜಶ್ವಿನಿ ವಲ್ಲಭ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>