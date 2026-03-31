ಪಂಚಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ

ವಿಜಯಪುರ : ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತು ಬದುಕುವುದು ಲೇಸು, ಮನುಜ ಮತ, ವಿಶ್ವ-ಪಥ, ಸರ್ವೊದಯ, ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಈ ಪಂಚಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಶೇಖ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗ ಮಾಸಿಕ ಮರುಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸತ್ಯತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮನುಜಮತದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂಕಲಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾದೇವ ಗುಡಿ, ಸಹದೇವ ನಾಡಗೌಡರ, ಎಸ್.ಬಿ. ದೊಡಮನಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಬದಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ, ಜಂಬುನಾತ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಝಳಕಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಮ.ಗು. ಯಾದವಾಡ, ಸುಭಾಸ ಯಾದವಾಡ, ವಿ.ಎಸ್. ಖಾಡೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಜೋಶಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಹತ್ತಿ, ಶಾರದಾ ಕೊಪ್ಪ, ಸಂಗೀತಾ ಮಠಪತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>