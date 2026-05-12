ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ

ವಿಜಯಪುರ : ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹೂವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಡಿನಾಡು ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಎನ್.ಆರ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಅನಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಮದಭಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಮಾಸ್ತರ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ-ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣನವರನ್ನು ಮಾಸ್ತರ ಎಂದೇ ಜನಜನೀತರಾಗಿರುವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ವರ್ಣನಾತೀತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಸಿ. ನಾಗಠಾಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ `ಹಣ್ಣೆಲೆಯ ಹಸಿರು ನೆನಪುಗಳು' ಗ್ರಂಥ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರೋ ಯು.ಎನ್. ಕುಂಟೋಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂ.ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಮದಭಾವಿ, ಡಾ.ಜಿ.ಡಿ. ಕೊಟ್ನಾಳ, ವಿ.ಎಸ್. ಖಾಡೆ, ಎಸ್.ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂಕಲಗಿ, ಸುಜಾತಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಪಂಡಿತರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>