ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ: ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ

<p><em>ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಪಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ವಿಜಯಪುರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೈಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೂರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>‘ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋ ಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮೋದ ನೆಗೊಂಡ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮಗಳು (ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್)ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ (ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಚ್.ಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಮಿತಿ (ರಿಸರ್ಚ್ ಎಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ)ಯನ್ನು ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಮೂಲಕ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆ (ರೆಫರೀಡ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ)ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಯು ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದು, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ವಿವಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಮಯ, ಹಣದ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-26-1095974575</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>