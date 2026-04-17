ವೈಷ್ಣವಿ ಮಸಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮಾ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಸಳಿ ಶೇ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>57 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ 37, ಜೈನುಲ್ಲಾಬೇದಿನ್ ಶೇ 94, ಜಾಹ್ನವಿ ನಾಲತವಾಡಮಠ ಶೇ 93.8, ಸೌಮ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 93.2, ರಂಜಿತಕುಮಾರ ಬೂಸನೂರ ಶೇ 92.8, ಖಾಜಿಯಾ ಜಹಾಗಿರದಾರ ಶೇ 92.6, ಸಿಂಚನಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 91.2, ಅನುಶ್ರೀ ಅವಟಿ ಶೇ 90.6, ಪವಿತ್ರಾ ಸಜ್ಜನ ಶೇ 90.4, ಸೃಷ್ಠಿ ಅಂಗಡಿ ಶೇ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-278706630</p>