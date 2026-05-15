‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಬೆಳೆಯಿರಿ’

ಆಲಮೇಲ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಪಿ. ಪೊರವಾಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ವೀರಭದ್ರ ಗೋಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಬಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಯೂರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಂ ಹರನಾಳ ಪ್ರೊ ವಿ.ಎಸ್. ಶಹಾಪುರ, ಡಾ.ಐ.ಜಿ ಕೋಣಶಿರಸಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತಾ ದುದ್ದಗಿ, ಮುಸ್ಕಾನ ನದಾಫ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೌರಿ ಶಾಬಾದಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಡಿಗೇರ, ದಾನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ವಿಜಾಪುರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ರಕ್ಷಿತಾ ಗೋಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಚೌಡಾಪುರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>