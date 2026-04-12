ವಿಜಯಪುರ : 'ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವವ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಬೇಕು. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಯಕ' ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಬಳಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು, ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದು ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸ, ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಲೇಖಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಬಾವಿ, ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಯರನಾಳ, ಸುರೇಶ ಜೀಬಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಂದ್ರಾಳ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಜಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಗಳ ಜಾಥಾ ಜರುಗಿತು. ಬಂಜಾರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಲ್. ಚವ್ಹಾಣ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಘೋಣಸಗಿ, ದಲಿತ ನೌಕರರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಚ್. ನಾಡಗೇರಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುರೇಖಾ ರಜಪೂತ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಗಮೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಂಘಟಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಬಾವಿ, ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಚೆನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸುರೇಶ ಬಿಜಾಪೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-26-1721746175</p>