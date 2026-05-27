ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ನೇಮಕ?

<p><em>ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಪಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ವಿಜಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್) ಅನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮ (ರೋಸ್ಟರ್)ಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸದೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಕುಲಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೇಮ ಕಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿಗಳೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನಕೊಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟುಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 53 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಈಚೆಗೆ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ'ಪತಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು, ಸ್ವಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವೇತನ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡದೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>