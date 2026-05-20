ಮಹಿಳಾ ವಿ.ವಿ. ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ

ವಿಜಯಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು 32 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇಂದು ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಲಸಚಿವ ಶಂಕರಗೌಡ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಥಣಿ, ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಆದ ಸಕ್ಪಾಲ ಹೂವಣ್ಣ, ಆರ್.ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು ಬಾಗಲಕೋಟ, ಅನಿತಾ ನಾಟೇಕರ್, ಜಿ.ಜಿ. ರಜಪೂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವೈಶಾಲಿ ವಾಗಮೋರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಕಾವೇರಿ ಪೋಳ, ನಫೀಸಾ ಝಾರೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಭೂಸಾರೆ ಮತ್ತು ದಾನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ತಂಬಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಠೋಡ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಹೀನ್ ಬಿರಾದಾರ, ಅಕ್ಷತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಳೇಕರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಕಲ್ಪನಾ, ದಾನೇಶ್ವರಿ ಅಲಾಳೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಿರಾದಾರ, ಕೀರ್ತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೇಣುಕಾ ಬಮನಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>