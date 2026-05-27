ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

<p><em>ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್ ಮಲ್ಕಂಡಿ</em></p>.<p>ವಾಡಿ: ಸಿಮೆಂಟ್ ನಗರಿ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಗ ಕಾಯಕಲ್ಪದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 60 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವಲಯದ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 58 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 208 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಿರಂತರ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ವಿಷಯವಾರು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿ ಆಶಾಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೆ ವಾಸಿಸುವ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, 50 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಮರವಾಡಿ, ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಹಲಕರ್ಟಿ, ಆಲೂರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲ್, ಬೂಟು, ಬಿಸಿಯೂಟ) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-31-1287327880</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>