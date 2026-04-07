‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯೇ ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವ’

ವಾಡಿ: 'ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ನೈಜ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ರಾವೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಲೀಲಾ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಮಾತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2005 - 06ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಗುರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೈಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ಮೊಸಲಗಿ, ಶರಣು ನಾಟೇಕರ, ಕಸಾಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂದೂರಮಠ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಜಿ.ಕೆ., ವೀರಣ್ಣ ಯಾರಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಪಿ.ಎಂ., ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿಜಲಿಂಗಮ್ಮ ಕರ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಲೋಚನಾ ಹೊಸಮನಿ, ಮಂಜುಳಾ ಕಮರವಾಡಿ, ಮುಕುಂದ ಕರ್ಲಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇಣುಕಾ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಕರ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರೂಪಾ ಆನಂದ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>