‘ಸಂವಿಧಾನದ ಬಲದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ’

ವಾಡಿ: 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲಕ ಘನತೆ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಪುಷ್ಪಾ ತಿಳಿಗೋಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಭೇದಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜಾರಾಂ ಮೋಹನ ರಾಯ್, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಚಿಂತಕರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜನಿ ಪಾಟೀಲ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಂದಾ ನಾವಿ, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀವೇಣಿ ಪವಾರ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಕುಂತಲಾ ಪೊದ್ದಾರ, ದಂತ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಲಗಲಿ, ಬಸವ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬಸವರಾಜ ಸಿ.ಬಿ., ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ, ವಿನ್ನೀ ಪರ್ಸಿಸ್, ಪೂನಮ್ ಪಂಕಜ್ ಮಾನೆ, ರಶ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆನಕೊಂಡ, ಮೇರಿ ಫಾತಿಮಾ, ಪರ್ವೀನ್ ಸೈಯದ್, ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ರದ್ದೇವಾಡಿಗಿ, ಮಹೇಶ ಅಲ್ಲೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿನ್ನಿ ಪರ್ಸಿಸ್, ಶಿವಲೀಲಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಜುಳಾ ಗೋಪಾಲ ಚಾಮನೂರ, ಅಣ್ಣಮ್ಮ, ತಾಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>