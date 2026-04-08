ನೀರುಪಾಲಾದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವು ಏಕಿಲ್ಲ?

<p><em>ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುವುದೂ ಒಂದು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಜು ತರಬೇತಿಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಈಜಲು ನೀರಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ನೀರಿಗಿಳಿದ ಕೆಲವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈಜು ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಳ ಅರಿಯದೆ ಮುಳುಗಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನತದೃಷ್ಟರು ನೀರು ಪಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾದ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ, ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಆಗುವವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಬ್ಬಲಿತನವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪಾಲಕರು ಮತಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೂ ಇದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ದಾರಿಹೋಕರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಉಂಟು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭರಮಸಮುದ್ರದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು. ಆ ಘಟನೆಗೆ ಒಂದುವಾರ ಮೊದಲು, ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನೀರಿಗೆ ಜಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಯುವಕರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಪಾಲಕರ ಜೀವನ ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನೀರುಪಾಲಾಗುವವರ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ, ಸಿಡಿಲು, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತಿತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ’(ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳ, ಜಲಪಾತಗಳ ಬಳಿ ಈಜಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಡುವವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಯಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್–ರೈಲುಗಳ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 2023ರಲ್ಲಿ 5 ಜನ, 2024ರಲ್ಲಿ 5 ಜನ, 2025ರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ (ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು). ರಾಜ್ಯದವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೊದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಾವು ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೋ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದೋ,ಈಜುವಾಗ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಯೋ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಯೋ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಲಂಬಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ನೋವನ್ನಂತೂ ಭರಿಸಲಾಗದು; ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಅಂಥವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾದರೂ ಒದಗಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-4-1472404025</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>