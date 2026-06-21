50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರು: ಕಲಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ನಟ್ಟಿಗರು

<p>ಕಲಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೀಗ 35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಮರಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಮಂಜು ನಾರಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಸುತ್ತ ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ‘ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನತ್ತ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತರರು ‘ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ</strong></p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರ, ‘ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ‘ಶುಭಾಶಯಗಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>