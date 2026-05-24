ಮಹಿಳೆಯರ ಮನೆಗೆಲಸ ಕಡೆಗಣನೆ: ವಿಷಾದ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆಲಸಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯವೆನಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕಾನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಘಟಕವು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಕಸಾಪ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬೇಲೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಬೆರೆಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಂತೆ ಪುರುಷರ ವಿಪರೀತ ಮನೋಭಾವ ದೂರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಣಾ ಪಾಟೀಲ ಆಶಯನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಚಿಂತಕ ಅನ್ನದಾನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೀತಾ ಬಸಾಪೂರ, ಗಿರಿಜಾ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಲ್.ಪೊಲೀಸಪಾಟೀಲ ರಚಿಸಿದ 'ಜೇಂಗೋಡ' ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಚೈತನ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಶಶಿಕಲಾ ಕುಕನೂರ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅರುಣಾ ಗುಜ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆರ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ಗಚ್ಚಣ್ಣವರ, ಕಲ್ಪನಾ ಕಡ್ಡಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಕಬ್ಬೂರಮಠ, ಶೋಭಾ ಹೊಟ್ಟಿನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>