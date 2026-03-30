ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ

ಹುಣಸಗಿ: 'ಯಾವ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಅಮರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಜ್ಜಲ ತಾಂಡಾದ ತಳಬಂಡೆ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖವಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಕೂಡಾ ಆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಆರ್ಪಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ನುಚ್ಚಿ, ಕಾಂತೇಶ ಹಲಗಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದಿರ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಆಶಾ ರಾಠೋಡ, ಮೋನಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಆರ್ಪಿ ರವಿ ಕನಕರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮನೋಹರ ಪತ್ತಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ, ಬಂದಗೀಸಾ, ಇರ್ಫಾನ್, ತಾರಾಸಿಂಗ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ನಾಗಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ನಂದಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ತಿರುಪತಿ ರಾಠೋಡ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೀರಪ್ಪ ಹಡಪದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚನ್ನಮ್ಮ ಚವ್ಹಾಣ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-30-1759046865</p>