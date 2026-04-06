‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಡಾ.ಬಾಬೂಜಿ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಸದಪಟುವಾಗಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ದುಡಿದರು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಬೋಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಬೂಜಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಂತೆ ಬಾಬೂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯು ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ, ರಕ್ಷಣಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಬರಗಾಲದ ಸಮಯ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವೇಳೆ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಿವಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮತ್ತು ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹರಿಕಾರೆಂದು ಖ್ಯಾತರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'1961 ರಲ್ಲಿ ಬರದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿದರು. ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಗೊತ್ತುವಳಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ,ಇಎಸ್ಐ, ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಹಲವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾದಳ ಸೈನಿಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿರಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ.ಬಾಬೂಜಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರರಂತೆ ಚಿಂತಕರಾಗಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಾಡಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮುಲಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಬಾವಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>