ಗರ್ಭಧಾರಣೆ; ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮರುಳಸಿದ್ದಾರಾಧ್ಯ ಎಚ್.ಜೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, ಪೋಕ್ಸೊ, ಎಂಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಪಿಸಿ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಿರಿಯರು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ನೀನು (ತಾಯಿ) ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಂಶ ಉಳಿಯಲು ಮಗು ಮುಖ್ಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು, ಮಗು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಉಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಹಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಗು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ಜನಿಸುವ ಮಗು ದೈಹಿಕ/ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸಹಜತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಯ್ದೆ (ಎಂಟಿಪಿ) ಅಡಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 20 ವಾರಗಳ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಹ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ 20ರಿಂದ 24 ವಾರಗಳ ವರೆಗಿನ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 24 ವಾರಗಳು ಮೀರಿದರೆ ಗೊಂದಲದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೆಜೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಖೇನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಿರಸಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗುಗ್ಗರಿ, ಸಾಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಶಾಲಿ, ಸಂಯೋಜಕಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಕಂಬಾರ ಸೇರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>