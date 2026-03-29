‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ’

ಯಲಬುರ್ಗಾ: 'ನಮ್ಮ ನಾಡು–ನೆಲ–ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಯುವಪಡೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಬ್ಯಾಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎ.ನಿಂಗೋಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಐಸಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಶೋಧನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬದ್ರಿನಾಥ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಮುದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿಂಗೋಜಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂಲಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎಂ. ನಿಂಗೋಜಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಎ. ಕೆಂಚರಡ್ಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವೀರಣ್ಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವೀರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಾದ ವೀರಣ್ಣ ವಾಲಿ, ವೀರಪ್ಪ ನಿಡಶೇಸಿ, ಎಸ್.ಎನ್. ಅಕ್ಕಿ, ಸುರೇಶಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸ.ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೂಲ, ಸಂಗಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ರತ್ನಮ್ಮ ನಿಂಗೋಜಿ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೋಡದ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ನಿಂಗೋಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗಳಿ ವೀರಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>