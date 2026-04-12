‘ಅಡವಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಪಾಠ

ಯಳಂದೂರು: ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೋಡುವ ಕಾತರ, ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಶುದ್ಧ ಜೇನಿನ ಸ್ವಾದ ಸವಿಯುವ ತವಕ, ಜೇನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ನಂತರದ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಆಸೆ…

ಹೌದು ! ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಗಿರಿಜನರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಅಡವಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಡವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದೆ. ಜೇನು, ಸೀಗೆ, ನಲ್ಲಿ, ಅಂಟುವಾಳಗಳ ಮಹತ್ವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಳಿವು- ಉಳಿವು ಜೇನು ಸಂತತಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೇನು ಸಂತತಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಜನರ ಶ್ರಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನು ಕಿತ್ತು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ನವೋದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುಟಕಟ್ಟು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ.

ಈಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಶ್ರಮಿಕರಂತೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಹೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮಕರಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 'ಬ್ಯುಸಿ ಬೀ' ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಹನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಕರಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜೇನು ಹದವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಡುವೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಹಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಹಿ ತುಪ್ಪದ ಸ್ವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : 'ವನವಾಸಿಗಳು ಜೇನಿನ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜೇನು ಮತ್ತೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲೆವುಲೋಸ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಶುಗರ್ಸ್, ಎನ್ಜೈಮ್ಸ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಶ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್, ಗ್ರ್ಯಾನುಲೇಟೆಡ್, ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ