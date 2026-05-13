ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ

ಯಳಂದೂರು: 'ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಮೈಗೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಪುರಾತನ ಪುರಾಣಿ ಫೋಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 30 ದಿನಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಸರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಓದು ಬರಹಗಳ ಜೊತೆ ಹತ್ತಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು –ಬರಹ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು, ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದ ಚೆಲುವು, ಕಾಡಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತತೆ, ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ರಂಗ ತರಬೇತಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಭಾಷಣ ಕಲೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿ, ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾದೇವಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೋಲಿಗ ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಮನೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಗು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮು, 'ದೊಡ್ಡನಂಜನ ಜಡೇಗೌಡ, ಬೊಮ್ಮಮ್ಮ, ರುದ್ರಮ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೋಮು ಪುಸ್ಪ, ನಂಜೇಗೌಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>