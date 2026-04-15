‘ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಕೌಶಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ’

ಯಳಂದೂರು: ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣತಿ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲಿಸುವಿಕೆಯೇ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಶಿವಾಲಂಕಾರಿ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮಹೇಶ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>