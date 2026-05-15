‘ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದಾದಿಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆಯು ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್.ಬಿ. ರಾಮದುರ್ಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವ ದಾದಿಯರ ಸೇವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು. ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೋಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾದಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಮುಶಿಗೇರಿ, ಶೋಭಾ, ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-35-488479622</p>