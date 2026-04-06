ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ: ಹಂಡ್ರಮನೆ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಹಂಡ್ರಮನೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ ಕೋಣೆಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ತಾರೀಮಕ್ಕಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾದೇವಿ ಭಟ್ಟ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಗಾಂವ್ಕರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ಟ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವಡಿಕೆರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-20-1250539023</p>