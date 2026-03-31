ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.4ರಂದು

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಳಗಾರದ ಶಾಲಾ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ನೇರಲಮನೆ ಹಾಗೂ ಚಿದಂಬರ ಭಟ್ಟ ಸೂಳಗಾರ ಇವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಸೂಳಗಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ, 'ಶಿರಸಿಯ ಚಂದನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ಭಟ್ ಅಂಕೋಲಾ ಯಕ್ಷನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದುಷಿ ಸುಮಾ ಹೆಗಡೆ ತೊಂಡೆಕೆರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ನೆರ್ಲೆಮನೆ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಬಾಲಿಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಭಟ್ರಕೇರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ರಾತ್ರಿ ಸಿರಿ ಕಲಾಬಳಗ ಅಣಲಗಾರ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಚಿದಂಬರ ಭಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಳಗಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿ.ಟಿ. ಹೆಗಡೆ ತೊಂಡೆಕೆರೆ, ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್ಟ ತಟ್ಟಿಗದ್ದೆ, ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಅಣಲಗಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಸೂಳಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-20-791736801