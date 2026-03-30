ರಂಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಏ. 11ರಿಂದ: ಗಾಂವ್ಕರ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 3ರ ವರೆಗೆ ರಂಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಂಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎನ್. ಗಾಂವ್ಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶಿಬಿರದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಟ್ಟಣದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಿಬಿರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರಿಂದ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ, ಯೋಗ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕರಾಟೆ, ಮರಕಾಲು ನಡಿಗೆ, ಆರ್ಟ, ಕ್ರಾಪ್ಟ್, ರಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್, ಬಾಲ್ ಜಗಲಿಂಗ್, ರೂಬಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂತಾದರ ಕುರಿತು ಶಿಬಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಬಿರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಎಡರೂ ಎಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುಂತೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 9448611484 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಮಂಗಲಾ ಜೋಶಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಲಕ್ಷೀ ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಸೋನು ಭಟ್ಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>