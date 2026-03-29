ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲ ಜಯರಾಮ ಸಿದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವರಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ದೇವರಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ಶೇರಗಾರ 'ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಾತ್ರ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ, ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಗದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ರಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಸುಕಿ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೀರ್ತನಕಾರ ಭುಜಂಗ ಸಿದ್ದಿ, ರಂಗನಟಿ ಕುಸುಮಾ ಸಿದ್ದಿ, ಕಲಾವಿದ ಸುಭಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೃದಂಝಗ ವಾದಕ ಶಂಭು ಸಿದ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ ಸಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾ ಸಿದ್ದಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಾ ಸಿದ್ದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಲೋಕೇಶ ಸಿದ್ದಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿ ತಂಡದವರು ರಂಗಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪರಶುರಾಮ ಸಿದ್ದಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದಿ, ನಾಗ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಿದ್ದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಿ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಂ.ಕೆ. ಭಟ್ಟ ಯಡಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>