‘ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು’

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ : ‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಣೆ ಪಾಲಕರ ಮೇಲಿದೆ’ಎಂದು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮುಕ್ತಾ ಶಂಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಓಂಕಾರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬದುಕಿಗೂ, ಬಾಳಿಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಭಾಗ್ವತ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ವತ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಳು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಹಿತಾ ಗಣಪತಿ ಬೋಳಗುಡ್ಡೆ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ, ಭುವನ ಪಟಗಾರ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಭಟ್ಟ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಣೇಶ ಪಂಡರಾಪುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಳೇಕರ, ಜಿ ಎಂ ತಾಂಡುರಾಯನ್, ಸುಮಂಗಲಾ ಜೋಶಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ, ಸೋನು ಭಟ್ಟ, ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ, ಗಾಯತ್ರಿ ಬೋಳಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-20-1937855805</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>