ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಡಳಿತವನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಡಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು' ಎಂದು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಮುಕ್ತಾ ಶಂಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕವಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಮರುಓದಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಬ್ರಾಯ ಬಿದ್ರೆಮನೆ, ಮುಕ್ತಾ ಶಂಕರ, ಮಧುಕೇಶವ ಭಾಗ್ವತ, ದತ್ತಾತ್ರಯ ಕಣ್ಣಿಪಾಲ್, ಯಮುನಾ ನಾಯ್ಕ, ರವಿ ಶೇಷಗಿರಿ, ಸಕೀನಾ, ವೈಶಾಲಿ, ಲತಾಲಿ ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಿದರು. ಜಿ.ಎನ್. ಭಟ್ಟ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಧರ ಅಣಲಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>