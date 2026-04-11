‘ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಯೋಗ ಅಗತ್ಯ’

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು, ಸುಲಭ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಭಾರಿ ಡಿ. ಮೌನೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಏ.8ರಿಂದ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಲ್ಗುಡಿ ರತ್ನಮ್ಮ, ಕಾರೇಮಂಗಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಇಟಗಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ರಾಜಾರಾಂ ಚಿತ್ರಗಾರ್, ಗೊಂದಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ, ರುದ್ರಮ್ಮ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಭಾನುಪ್ರಿಯ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ಉಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ