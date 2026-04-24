‘ಜಾಬ್ ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ ಕಲಿಯಿರಿ’

<p>ಅಂಕೋಲಾ: ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇವೋಲ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತರಬೇತುದಾರ ಗಿರೀಶ ಎಚ್.ಎಸ್, ಬಿ.ಎ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಕಾಂ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-20-1795025921</p>