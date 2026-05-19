ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತರು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಚಯ, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಎಸ್ ಆಫೀಸ್, ಎಂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಾಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ನರಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಳಾಸ: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ, ಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ಎದುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು–560 004, ಮಾಹಿತಿಗೆ: 080–2660 9343, 2660 1831 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>