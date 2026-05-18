ಮರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ?

ಗಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ

ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ಮರಗೆಲಸದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿರುವವರಿಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವ ಆಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಐಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಟಿ) ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮರಗೆಲಸ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವುಡ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್– ಎಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ) ಮೂಲಕ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್, 1 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮರ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರ, ಸಿಎಡಿ (ಕ್ಯಾಡ್), ಸಿಎಎಂ (ಕ್ಯಾಮ್) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ 2ಡಿ, 3ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಇರುವ ಬೋಧನಾ ತಂಡವಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಲು 'ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್' ಕೇಂದ್ರವೂ ಇದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೆ, ಉಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲಯುಕ್ತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶಕ್ತಿ ಚೌಹಾಣ್.

ಎಂಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರ ಹಾಗೂ ಮರಗೆಲಸದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಮರ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಎಫ್/ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವುಡ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾನಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ ಉತ್ಪನ್ನದ 2ಡಿ ಮತ್ತು 3ಡಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚನೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಎನ್ಸಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಿರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.

'ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಕಲಿತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಾಕ್ಷಿ ಮಿಶ್ರಾ.

ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 30 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಪಿಯುಸಿ/ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ/10+2 (ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ) ಪಾಸಾದವರು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರು. ವಯೋಮಿತಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು.