ಕಲಿತು ಸಾಧಿಸು, ಗೊಂದಲ ನೀಗಿಸು

<p>ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಪಾಸಾದೆ. ಮರುವರ್ಷ ಓದಿ ಪಾಸಾದೆ. ನನಗೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ಅದರದ್ದೇ ಚೇನ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸಿ, ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ನನ್ನ ಯಾವ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓದು, ನೌಕರಿ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಪಾಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೀವನದ ಗತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶ್ರಮ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಕರಾಗಲಿ, ಗೆಳೆಯರಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ಕುಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಎಂದನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾರಿಯಿಂದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರಾದರೂ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ವಿರಳ.</p>.<p>ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನೇನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನನ್ನೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಶುರುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನೀನೂ ಅಷ್ಟೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಒಂದು ಪದವಿ ಗಳಿಸು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಷ್ಟಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜನಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದೋ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಸರ, ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-51-2028680079</p>