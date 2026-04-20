‘ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 'ನಿರಂತರ ಓದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎ.ದಯಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಭರವಸೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ' ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರಂತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ನಾವು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಶ್ವಗುರು. ಈ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹ ಎಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗುರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾಲತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾಕು ಇದ್ದಂತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗೀಳಿಗೆ ಬೀಳಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್, ತರಬೇತುದಾರ ದೀಪಕ್, ಸಮನ್ವಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕಾಶಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>