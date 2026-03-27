‘ಐಟಿಐ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ದೇಶ– ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ’

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: 'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶ– ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕಳಸಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಜಿ.ಎಚ್. ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಡ್ಲೆಮಕ್ಕಿಯ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲಸ್ಯ, ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಐಟಿಐ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಐಟಿಐ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಆರ್. ಆನಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಶೋಕ್, ಉಮೇಶ್, ನೌಕರರಾದ ರವಿರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಖಿಲೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>